Temmuz’da iş cinayetleri arttı: 204 işçi yaşamını yitirdi, 9’u çocuktu!

Türkiye’de iş cinayetleri, her ay yeni canlar alıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, Temmuz 2025’te en az 204 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenler arasında 9 çocuk işçi ve 7 göçmen işçi de bulunuyor. Yılın ilk yedi ayında ölen işçi sayısı ise en az 1165 olarak kayda geçti. En çok ölüm tarım, inşaat, sanayi ve hizmet sektörlerinde meydana geldi.

ORMAN YANGINLARI CAN ALDI

Temmuz ayı, orman yangınları nedeniyle en çok kaybın yaşandığı aylardan biri oldu. Yangınlara müdahale ederken 7’si orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü, 3’ü gönüllü işçi ve 2’si itfaiye eri olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetti. İSİG Meclisi, “Yangınlar önlenebilir, işçiler ölmeyebilirdi” diyerek yetersiz ekipman, düşük bütçe, eksik personel ve taşeron çalıştırma uygulamalarına dikkat çekti.

SICAKTA ÇALIŞMA TEHLİKESİ

Temmuz 2025, dünya gen elinde ölçülen en sıcak üçüncü Temmuz ayı olarak kayda geçti. Türkiye’de tarım, inşaat, moto kurye, belediye ve sanayi işçileri, gölge ve mola hakkı sağlanmadan yüksek sıcaklıklarda çalışmak zorunda kaldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre, yüksek sıcaklık ve nemin birleşmesi ölüm riskini artırıyor. Kalp krizi ve beyin kanaması gibi nedenlerle ölümler artarken, sıcak çarpması vakaları da görüldü.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ

Temmuz ayında 9 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Bunlardan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, Mersin Anamur’da bir dönercide çalışırken, ustabaşı ile yaşadığı tartışma sonrası yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Kütahya’da 17 yaşındaki stajyer Mehmet Dallı ise çalıştığı ilaç fabrikası inşaatında çatı montajı sırasında düşerek öldü.

RAKAMLARLA TEMMUZ 2025 İŞ CİNAYETLERİ

• Toplam ölümler: En az 204 işçi

• Yılın ilk yedi ayı: En az 1165 işçi

• Sektörel dağılım:

◦ Tarım/orman: 54 işçi

◦ İnşaat/yol: 47 işçi

◦ Sanayi: 59 işçi

◦ Hizmet: 43 işçi

• Ölüm nedenleri: Trafik/servis kazası (40), yüksekten düşme (35), ezilme/göçük (33), kalp krizi/beyin kanaması (29), patlama/yanma (18)

• Çocuk işçi ölümleri: 9

• Göçmen işçi ölümleri: 7 (4 Suriyeli, 2 Afganistanlı, 1 Türkmenistanlı)

• En çok ölüm görülen iller: İstanbul (32), Eskişehir (13), Bursa (10), İzmir (9)

İSİG MECLİSİ’NDEN ÇAĞRI

İSİG Meclisi, iş cinayetlerinin önlenmesi için güvencesiz çalıştırmaya son verilmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin zorunlu ve denetimli hale getirilmesi, çocuk işçiliğin tamamen ortadan kaldırılması ve sıcak hava koşullarında zorunlu çalışma yasaklarının getirilmesi çağrısında bulundu.