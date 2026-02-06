Adana'da kayıp Alzheimer hastası aranıyor

İlçenin Tülü Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Akburak dün evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Son olarak Hüseyinbelen mevkisinde görülen Akburak'tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgede jandarma ekiplerinin koordinesinde arama kurtarma timleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, gece boyunca ve sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama faaliyetlerini sürdürdü ancak bir ize rastlamadı.

Çevre mahallelerde de araştırmalar devam ederken Akburak'ı gören ya da yerini bilen yurttaşların 112’ye bilgi vermesi istendi.