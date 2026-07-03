Adana’da Madımak anması: ‘Gerçek barış ancak adaletle mümkündür’

Çukurova Belediyesi Madımak Parkı’nda düzenlenen anma programında katliamda yaşamını yitiren aydınların isimleri tek tek okundu.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, “2 Temmuz 1993 yalnızca hayatların karardığı gün değil, toplumsal hafızada derin izler bırakan acı bir tarihtir. Geçmişte yaşanan acıları unutarak değil, onlardan ders çıkararak daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz” dedi.

Adana Alevi Platformu Sözcüsü Serkan Taşan ise “Gerçek barış ancak adaletle mümkündür. Gerçek kardeşlik ise ancak eşitlikle güçlenir. Bugün yalnızca yas tutmak için değil söz vermek için toplandık.

Sözümüzdür, Madımak’ta yitirdiğimiz canlarımızın adını bir ömür yaşatacağız” ifadelerini kullandı.