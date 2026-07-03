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Adana’da Madımak anması: ‘Gerçek barış ancak adaletle mümkündür’

Adana’da Madımak anması: ‘Gerçek barış ancak adaletle mümkündür’

3.07.2026 04:00:00
Güncellenme:
Mehmet Aka
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Adana’da Madımak anması: ‘Gerçek barış ancak adaletle mümkündür’

Çukurova Belediyesi’nin Madımak Parkı’nda düzenlediği anmada, katliamda yaşamını yitirenlerin isimleri tek tek okundu. Belediye Başkanı Emrah Kozay, geçmişin acılarından ders çıkarılması gerektiğini vurgularken, Adana Alevi Platformu Sözcüsü Serkan Taşan da adalet ve eşitlik çağrısı yaparak Madımak’ta yitirilenlerin adını yaşatma sözü verdi.
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Çukurova Belediyesi Madımak Parkı’nda düzenlenen anma programında katliamda yaşamını yitiren aydınların isimleri tek tek okundu.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, “2 Temmuz 1993 yalnızca hayatların karardığı gün değil, toplumsal hafızada derin izler bırakan acı bir tarihtir. Geçmişte yaşanan acıları unutarak değil, onlardan ders çıkararak daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz” dedi.

Adana Alevi Platformu Sözcüsü Serkan Taşan ise “Gerçek barış ancak adaletle mümkündür. Gerçek kardeşlik ise ancak eşitlikle güçlenir. Bugün yalnızca yas tutmak için değil söz vermek için toplandık.

Sözümüzdür, Madımak’ta yitirdiğimiz canlarımızın adını bir ömür yaşatacağız” ifadelerini kullandı. 

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