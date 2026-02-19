Adana'da öğrenci servisi dereye düştü: 9 kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır!

Üçdutyeşilova Mahallesi'nde öğle saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, yol kenarındaki dereye düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta yaralanan şoför ile 8 öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan şoför ile 1 öğrencinin durumunun ciddi olduğu, 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.