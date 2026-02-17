Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

Tekirdağ Çorlu Çevre Yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kilometrelerce oluşan kuyruğa Bölge Trafik ekipleri zamanında müdahale ederek trafiği rahatlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Çevre Yolunun Kemalettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ergene yönüne seyreden bir otomobil, iddiaya göre, araç yoğunluğu sebebiyle yavaşladı. Bu sırada kaygan zeminde kontrolden çıkan araçlar kazaya karıştı.

Meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Bölge Trafik ekipleri, kazaya müdahale ederek, trafik güvenliğini aldı.

Bölge Trafik ekiplerinin kontrollerinin ardından araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

"BİZ DURDUK, ARKADAN BİZE VURDULAR, KAYA KAYA GİTTİK"

Kazayla ilgili konuşan kazazede bir sürücü, "Trafik normal akıyordu ve sonra yavaşladı. Aracın bir tanesi durdu. Sonra arkadan gelen ona vurdu. Sonra biz durunca bize vurdular ve kaya kaya gittik" dedi.