Adana'da vahşet: 7 aylık hamile kadını öldürüp buzunu kırdığı baraja attı!

Tufanbeyli ilçesindeki Kürebeli Barajı’nda fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar tarafından fark edilen kadın cesedi, Türkiye’yi sarsan bir kadın cinayetini ortaya çıkardı. Yapılan otopside 8 yerinden bıçaklandığı ve 7 aylık hamile olduğu belirlenen 24 yaşındaki Bahar Aksüt’ün katil zanlısı, ilçedeki bir mahalle muhtarı çıktı.

BEBEĞİ ALDIRMADIĞI İÇİN KATLEDİLDİ

Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu cinayetin şüphelisi olarak Yeni Cami Mahallesi Muhtarı Mustafa Arıkan (44) gözaltına alındı. İddiaya göre, evli ve iki çocuk babası olan Arıkan ile Bahar Aksüt arasında gönül ilişkisi bulunuyordu. Aksüt’ün 7 aylık hamile olduğunu öğrenen muhtarın, genç kadına bebeği aldırması için baskı yaptığı, reddedilince de vahşi cinayeti planladığı öne sürüldü.

BUZ KÜTLESİNİ BALYOZLA KIRIP CESEDİ ATTI

22 Şubat gecesi işlenen cinayetin detayları jandarma sorgusunda netleşti. Bahar Aksüt’ü baraj kenarına götüren Arıkan, burada çıkan tartışma sonrası genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Cesedi saklamak amacıyla baraja atmak isteyen zanlı, suyun donmuş olması üzerine aracından aldığı balyozla buzları kırdı ve cansız bedeni suya bıraktı.

TANIK KADINI ÖLDÜRMEKTEN SON ANDA VAZGEÇMİŞ

Soruşturma kapsamında, olay sırasında bölgede bulunan ve cinayete tanıklık eden Kader K.’nin de susturulmak istendiği, ancak genç kadının yalvarmaları sonucu muhtarın bu kararından vazgeçtiği iddia edildi. Cinayeti itiraf eden muhtar Arıkan'ın, olayı bildikleri halde gizleyen arkadaşı Vural Ö. ve Kader K.'yi de suç ortağı olarak gösterdiği öğrenildi.

MUHTAR TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Arıkan, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Vural Ö. ve Kader K. ise "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.