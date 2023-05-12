Adana depremi sonrası Naci Görür'den uyarı: Göksun hattı zorlanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün 3 dakika arayla 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi.
Prof. Dr. Naci Görür, Adana depremlerinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Topallar-Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Göksun hattı zorlanıyor. Sevgiyle."
Topallar-Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Goksun hatti zorlaniyor. Sevgiyle pic.twitter.com/wnVfj2UnvL— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 12, 2023
UYARILARDA BULUNMUŞTU
Prof. Dr. Naci Görür daha önce de Adana için uyarılarda bulunmuştu: "Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var."
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