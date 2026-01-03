Adana eksiyi gördü, bahçelerde sazlı sözlü zirai don nöbeti tutuldu

Meteorolojini uyardığı soğuk hava dalgası Adana'nın bir çok ilçesinde de etkili oldu. Pozantı, Feke, Aladağ gibi ilçelerde sıcaklık -10'a kadar, Kozan, Karaisali, İmamoğlu ve Ceyhan ise -4'lere kadar düştü. Termometrelerin sıfır derecenin altına düşmesiyle birlikte narenciye üreticileri bahçelerde don nöbetine başladı. Üreticiler, coğrafi işaret tescilli Kozan portakalı ile narenciye ürünlerinin dondan zarar görmemesi için bahçelerinde ateş yaktı. Zirai don nöbetine Âşık Veli İmir de sazıyla katılarak destek verdi. Sazlı sözlü zirai don nöbeti renkli görüntülere sahne oldu.

"ŞİMDİ DE SOĞUKTAN KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kozan ilçesine bağlı Kamışoba Mahallesi’nde 20 dönüm narenciye bahçesinde yaklaşık 150 ton portakal üretimi yapan Nurican Diliçıkık, 2025 yılının yaz aylarında aşırı sıcaklar ve artan maliyetler nedeniyle zor geçtiğine dikkat çekti. Diliçıkık,"2025 yılı bizler için çok zor bir yıldı. Yazın aşırı sıcaklardan bahçeyi korumaya çalıştık. Maliyetler çok yüksekti. Sulama suyunda büyük sıkıntılar yaşadık. Yazın narenciyeyi sıcaktan kurtardık, şimdi de dondan kurtarmaya çalışıyoruz. İstanbul’da limon 100 liraya giderken burada dalında 10 liradan alınıyordu. Portakalı bir yandan satmaya çalışıyor, bir yandan da korumaya çalışıyoruz. Bu yıl dalında 10-12 liradan alıcı buluyor"dedi.

Eksi 4 derecede bahçelerde nöbet tuttuklarını anlatan Diliçıkık, "Lastik ve saman balyası yakarak oluşturduğumuz duman tabakasıyla ürünleri dondan korumaya çalışıyoruz" diyerek, sabaha kadar bu durumu sürdürdüklerini söyledi.

Don nöbetine sazıyla katılan Âşık Veli İmir, Çukurova portakalı için yazdığı şiiri seslendirerek çiftçilerin emeğini türküleriyle anlattı. İmir, "Bahçede ateş yaktık, hava çok soğuk. Portakallar donmak üzere, biz de nöbet tutuyoruz. Ben de âşık olarak bu emek için bir türkü hazırladım, onu söylüyorum" diye konuştu.