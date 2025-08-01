Adana esnafından Zeydan Karalar’a destek: 'Zeydan Karalar’sız Adana kebabının tadı yok'

Adana'daki kebapçı esnafı, işyerlerine Zeydan Karalar’ın kebap yaparken çekilen fotoğraflarını, “Zeydan Karalar Adana’dır” mesajıyla birlikte asarak belediye başkanlarını yeniden aralarında görmek istediklerini söyledi.

Tutuklanarak Silivri’ye gönderilen ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a toplumun her kesiminden destek yağıyor. İş yerlerine Zeydan Karalar’ın Adana kebabı yaparken çekilmiş fotoğraflarını asan esnaf; halktan, kendilerinden biri olarak gördükleri ve seçtikleri belediye başkanlarının yeniden aralarına dönmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan Zeydan Karalar’ın özgürlüğüne kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti. CHP Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle buluşmalarına ise dün Adana’nın Bey Mahallesi ev sahipliği yaptı. Etkinlikte konuşan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yapılanların hesabını sandıkta soracaklarını söyledi. Adana Milletvekili Ayhan Barut da, iktidarın bozuk olan ekonomiyle uğraşmak yerine başarılı olan CHP’li belediye başkanlarıyla uğraştığını söyleyip belediye başkanlarına itibar suikastı yapıldığını belirtti.