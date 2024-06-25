Adana Havalimanı'nda hacılar izdihama neden oldu: Valizlerini bandın üzerine çıkıp aradılar
Suudi Arabistan'dan dönen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk Adana Havalimanı'nda izdihama neden oldu. Hacılar valizlerini yürüyen bandın üzerine çıkarak aradı.
Suudi Arabistan'da ibadetlerini gerçekleştirerek yurda dönen yurttaşların oluşturduğu yoğunluk Adana Havalimanı'nda izdihama neden olurken, hacılar valizlerini platformun üzerine çıkarak aradı.
Adana'da hacdan dönen yurttaşlar havalimanında yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Suudi Arabistan dönüşünde Adana Havalimanı'na inen binlerce hacı ile onları karşılamaya gelen yakınları nedeniyle bagaj teslimlerinde yavaşlama ve aksamalar meydana geldi.
Bagaj teslim bölümünde başlayan yoğunluk havalimanının giriş ve çıkış bölümlerinde de sürdü. Binlerce vatandaşın havalimanında oluşturduğu yoğunluk, içeride hacılar, dışarıda ise onları bekleyen yakınları ile uzun süre devam etti.
HACILAR BAGAJLARIN TAŞINDIĞI BANDIN ÜZERİNE ÇIKTI
Yoğunluk nedeniyle bagajların taşındığı bant üzerinde de aksama yaşandı. Valizlerin taşındığı bandın bir süreliğine durması üzerine bagajlarını teslim almak üzerine bandın etrafında bekleyen hacılar valizlerini bulmak için yoğun uğraş verdi.
Bandın üzerine çıkan hacıların bagajlarını aradığı görüntüler ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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