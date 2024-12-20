Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı

Adana merkezli 13 ilde motosiklet satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 23 şüpheli, gözaltına alındı.

Adana merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 23 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:38

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 23 şüpheliyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin sazan sarmalı yöntemiyle motosiklet satışı üzerinden 38 kişinin 10 milyon lirasını dolandırdıklarını belirledi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Adana, Mersin, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş, Zonguldak, Osmaniye'de belirlenen adreslere, 17 Aralık'ta şafak vakti baskın yaptı.

Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 22 cep telefonu, 14 sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Adana #dolandırıcılık #dolandırıcı

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