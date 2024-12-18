Dolandırıcıların yöntemi pes dedirtti: Belediye başkan yardımcısının adını kullanıp...
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın adını kullanarak iş insanlarından para talep eden dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Edinilen bilgiye göre, kolay paranın peşine düşen ve sınır tanımayan dolandırıcılar bu kez de Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın adını kullandı.
Candan’ın adını kullanan dolandırıcılar, iş insanlarından para talep etti. İhtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacağı bahanesiyle iş adamlarından para talebinde bulunan dolandırıcılarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlar uyarılarak, "Belediye Başkan Yardımcımız Turhan Candan’ın isminin kullanılarak, ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye alınacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerinin isimleri vasıtasıyla vatandaşlarımızdan para talepte bulunanlara itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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