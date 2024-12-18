Antalya'da 'polis' yalanıyla dolandırıcılık: Suçüstü yakalandı

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı.

Antalya'da 'polis' yalanıyla dolandırıcılık: Suçüstü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 12:02

Antalya'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiden 700 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alan zanlı, 100 bin avro daha almaya gelince yakalanarak "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polise başvuran E.Ç, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin yönlendirmeleri sonucu 700 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyasını ikametine gelen ve kendisini "başkomiser Emre" olarak tanıtan kişiye verdiğini söyledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Telefonla arayan kişinin, "kimlik bilgilerinin terör eyleminde kullanıldığını" söyleyerek kendisini baskı altına alıp dolandırdığını belirten E.Ç, şikayetçi olduğunu ifade etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, müştekiden bu kez 100 bin avro almaya gelen şüpheli İ.Y'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.


Etiketler: #Antalya #nitelikli dolandırıcılık #dolandırıcılık

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