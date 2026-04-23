Adana merkezli 24 ilde 'uyuşturucuyu özendirme' operasyonu: 45 gözaltı, 16 tutuklama

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya platformlarında uyuşturucu kullanımını özendirici içerikler paylaştıkları belirlenen kişilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 24 ilde eşzamanlı baskınlar yapıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin açık kaynak taramaları ve istihbari çalışmaları sonucunda sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.
45 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda Adana merkezli 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, haklarında işlem başlatılan 53 şüpheliden 45’i yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16’sı mahkemece tutuklandı. 28 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.