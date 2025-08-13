Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'nın plaka kodu ne? Adana'nın plaka numarası kaç? Adana ve ilçelerinin plaka harfleri...

Adana'nın plaka kodu ne? Adana'nın plaka numarası kaç? Adana ve ilçelerinin plaka harfleri...

13.08.2025 11:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Adana'nın plaka kodu ne? Adana'nın plaka numarası kaç? Adana ve ilçelerinin plaka harfleri...

Adana’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Adana ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Adana plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ADANA'NIN PLAKA KODU NEDİR?


Adana’nın plaka kodu 01 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Adana’da araç plakaları, 01 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Adana Plaka Kodunun Anlamı
Adana’nın plaka kodu olan 01, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 01 sayısı, Adana’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Adana ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Adana’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Aladağ    01 A, 01 AC
Ceyhan    01 C, 01 CE
Çukurova    01 CU, 01 CV
Feke    01 F, 01 FE
İmamoğlu    01 İM, 01 IO
Karaisalı    01 KA, 01 KS
Karataş    01 KT, 01 KZ
Kozan    01 K, 01 KO
Pozantı    01 P, 01 PO
Saimbeyli    01 S, 01 SB
Sarıçam    01 SA, 01 SM
Seyhan    01 SE, 01 SY
Tufanbeyli    01 T, 01 TB
Yumurtalık    01 Y, 01 YU
Yüreğir    01 YR, 01 YZ

 

İlgili Konular: #Adana #türkiye #Plaka