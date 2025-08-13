Adana'nın plaka kodu ne? Adana'nın plaka numarası kaç? Adana ve ilçelerinin plaka harfleri...

Adana plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ADANA'NIN PLAKA KODU NEDİR?



Adana’nın plaka kodu 01 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Adana’da araç plakaları, 01 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Adana Plaka Kodunun Anlamı

Adana’nın plaka kodu olan 01, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 01 sayısı, Adana’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Adana ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Adana’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Aladağ 01 A, 01 AC

Ceyhan 01 C, 01 CE

Çukurova 01 CU, 01 CV

Feke 01 F, 01 FE

İmamoğlu 01 İM, 01 IO

Karaisalı 01 KA, 01 KS

Karataş 01 KT, 01 KZ

Kozan 01 K, 01 KO

Pozantı 01 P, 01 PO

Saimbeyli 01 S, 01 SB

Sarıçam 01 SA, 01 SM

Seyhan 01 SE, 01 SY

Tufanbeyli 01 T, 01 TB

Yumurtalık 01 Y, 01 YU

Yüreğir 01 YR, 01 YZ