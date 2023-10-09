Adana Valiliği önüne bırakılan 'şüpheli çanta' panik yarattı

Yayınlanma: 09.10.2023 - 18:33

Güncelleme: 09.10.2023 - 18:33

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi Debboy Caddesi'nde, Adana Valiliği ek binası olarak kullanılan 'Tarihi Kız Lisesi'nin karşısında meydana geldi. Kaldırım kenarında duran siyah bir pazar çantası çevredekilerin dikkatini çekince, polise ihbarda bulunuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantanın bulunduğu caddenin bir kısmını güvenlik şeridiyle yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu sırada bir program gereği ek binada bulunan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de güvenlik nedeniyle binadan çıkış yapmadı.

Bomba imha ekipleri, kontrollü patlatma için hazırlık yaptığı sırada, çantanın sahibi olduğunu söyleyen Burçay Çiçek, olay yerine geldi.

'KEDİ MAMASI İNDİRİMDEYDİ DİYE ALMAYA GİTMİŞTİM'

Bir süre ekiplerle konuşan Çiçek, daha sonra çantanın yanına gitti. Çantasını eline alan Çiçek, içini açarak ekiplere gösterdi.

Çiçek, "Çantamı unutmuştum. Çok üzgünüm, kimseyi mağdur etmek istemedim. Kedi maması indirimde diye mama almaya gitmiştim. Mamaları bu çantaya koyuyorum. Bazen de pazara bu çantayla gidiyorum. Herkesi mağdur ettiğim için çok üzgünüm" dedi.