Adana'da 101 ruhsatsız silah ele geçirildi: 34 tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da 101 ruhsatsız silah ele geçirildi: 34 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:57

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 37 av tüfeği, 9'u kurusıkı olmak üzere 64 tabanca ile 2 bin 789 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi bulundu.

34 TUTUKLAMA

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 309 kişiyi de yakaladı.


Etiketler: #Adana

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