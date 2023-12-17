Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Adana'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ve öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan eski komiser yardımcısı Şehmus G. ve öğretmen Muhammet Y'nin saklandığı adresleri tespit etti.
Merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakalandı.
Şehmus G. ve Muhammet Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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