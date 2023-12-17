Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:16

Güncelleme: 17.12.2023 - 11:17

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan eski komiser yardımcısı Şehmus G. ve öğretmen Muhammet Y'nin saklandığı adresleri tespit etti.

Merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen operasyonda firari hükümlüler yakalandı.

Şehmus G. ve Muhammet Y, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.