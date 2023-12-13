FETÖ'den aranıyordu... Didim'de yakalandı!
Didim'de jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatıldı.
Dallıca Mahallesi’nde “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. adlı şahıs yakalandı.
Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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