FETÖ'den aranıyordu... Didim'de yakalandı!

Didim'de jandarma tarafından yürütülen çalışmalarda "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:04
FETÖ'den aranıyordu... Didim'de yakalandı!
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatıldı.

Dallıca Mahallesi’nde “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. adlı şahıs yakalandı.

Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.


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