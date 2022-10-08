Adana'da 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı kazada 3 ölü

Adana’nın Karaisalı ilçesinde 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

(İHA)
08 Ekim 2022 Cumartesi, 12:10
Adana'da 2 TIR ve bir minibüsün karıştığı kazada 3 ölü
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaisalı ilçesine bağlı Güvenç Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Güvenç Mahallesinden Adana istikametine doğru Hasan Arık (50) yönetimindeki 01 ECN 66 plakalı TIR ile Karaisalı istikametine giden Bahtiyar Gökçen (31) yönetimindeki 01 APK 286 plakalı TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki tır Mustafa Aydın (58) idaresindeki 01 ZS 444 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan Mustafa, ve Hatice Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan İbrahim Halil Yazgan (14), Amine Fındık Yazgan (27) ve tır sürücüsü Hasan Arık yaralanarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Hasan Arık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adana kaza TIR

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