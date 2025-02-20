Adana’da 2 ton 800 litre sahte içki ele geçirildi
Adana’da bir evin bahçesinde 2 ton 800 litre sahte içki ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı bir müstakil evin bahçesinde sahte içki olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda varillerin içerisinde toplamda 2 ton 800 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili ise 1 kişi gözaltına alındı.
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