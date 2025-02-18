Son Dakika... Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 59'a yükseldi!
Son dakika gelişmesi... Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 59'a yükseldi.
Başkent Ankara'da sahte içki can almaya devam ederken cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.
ÖLÜ SAYISI 57'YE YÜKSELDİ
Son olarak; sahte alkol nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
Etiketler: #Ankara #Sahte içki #Son dakika
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