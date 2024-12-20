Adana'da 34 aracın lastiğini kesmişlerdi... Yakalandılar!
Merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla 34 aracın lastiğini kesen Feyzullah K. ve Alper Ö. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Bir yurttaş, kendi aracında yaklaşık 5 bin liralık masraf bulunduğunu belirtti.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de arasında olduğu 34 aracın lastiği gece saatlerinde 2 kişi tarafından bıçakla kesildi.
Araçlarının lastiği zarar gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
"5 BİN LİRALIK MASRAF VAR"
Zanlılar Feyzullah K. ve Alper Ö. adreslerinde gözaltına alındı. Araç sahiplerinden Bünyamin Çalışkan, gazetecilere, kendisi gibi çok sayıda kişinin aracının lastiğinin kesildiğini söyledi.
Zekeriya Özdemir de, kendi aracında yaklaşık 5 bin liralık masraf bulunduğunu anlatarak, suçluların en ağır cezayı almasını beklediklerini kaydetti.
Güvenlik kamerası görüntülerine göre, 2 şüpheli bir aracın lastiğini kestikten sonra sokakta yürüyerek ilerliyor. Başka bir aracın yanından geçip uzaklaşan zanlılardan biri daha sonra dönüp bu aracın da lastiğini kesiyor. Görüntülere bu kişinin ayakta durmakta zorlandığı yansıyor.
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