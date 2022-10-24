21 aracın lastiğini kesen şahıs güvenlik kameralarına yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Güray Ş. (18), 20 dakikada elindeki bıçakla park halindeki 21 aracın lastiğini kesti. Güray Ş.'nin lastikleri kesme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:52
21 aracın lastiğini kesen şahıs güvenlik kameralarına yakalandı
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Bursa Osmangazi'de dün sabah saatlerinde Zekai Gümüşdiş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde elindeki bıçak bulunan bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini keserek yürüdü.

20 dakika içinde 21 araca zarar veren şüpheli çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İhbarla harekete geçen polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Güray Ş. olduğunu belirledi.

Güray Ş. gözaltına alınırken, suç aleti bıçak da ele geçirildi. Emniyette suçunu itiraf eden Güray Ş., alkolün etkisi ile araç lastiklerini kestiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Bursa

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