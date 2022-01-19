Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem

19 Ocak 2022 Çarşamba, 10:12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Adana’nın Ceyhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.59'da oldu.

Yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.