Adana'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Adana’nın Ceyhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.59'da oldu.
Yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
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