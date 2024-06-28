Adana'da 50 derecede dolmuşta yurttaşa 'klima' çilesi

Yayınlanma: 28.06.2024 - 11:47

Güncelleme: 28.06.2024 - 11:47

Tüm zamanların en sıcak haziran ayının yaşandığı ve hissedilen sıcaklığın 50 dereceye vardığı Adana’da güneş altında dolmuş bekleyen vatandaşlar, dolmuş ve özel halk otobüsleri başta olmak üzere bindikleri araçlarda şoförlerin klima açmamalarına tepki gösterdi.

Şoförlerin çeşitli gerekçeler öne sürerek klima açmaktan kaçındığını belirten vatandaşlar, şoförlerin birçoğunun da araçlarında klima yerine yalnızca fan çalıştırdığını söyledi.

Vatandaşlar gerçekleştirdikleri yolculuğun kalabalık ve kentteki sıcak hava da eklenince çekilmez boyuta ulaştığına dikkat çekerken, yetkililerden konuya yönelik denetim ve çözüm talebinde bulundu.

"DURUM BUNALMA SEVİYESİNE GELİYOR"

Sıcak havada otobüs bekleyen vatandaşlardan Uğurcan Odak, "Hava sıcak, zaten Adana’da yaşıyoruz. Termometre 45 dereceleri görüyor. Özellikle öğlen sıcaklarında otobüslerin klima açmamaları hem kalabalıkta rahatsız edici oluyor, hem de havalar sıcak olduğu için aşırı bunaltıcı hale geliyor. Belediye otobüsleri klimalarını çalıştırıyor ama bazı özel halk otobüslerinde bu sıkıntıları yaşıyoruz. Elbette herkes bir yere ulaşmaya çalışıyor ama belirli bir kapasitenin üzerine çıkıldığında hem sıcağın etkisiyle hem de kalabalıktan dolayı artan sıcakla durum bunalma seviyesine geliyor" dedi.

Toplu taşıma araçlarındaki kalabalığa dikkat çeken Mehmet Emin Çam ise, "Halk otobüsü dışında olan dolmuşlar zaten çok kalabalık. Onlarda da klima açılmıyor genellikle. Açanlar çok nadir. Bu da bizi çok zorluyor çünkü çok kalabalık oluyor içerisi. Millet terliyor, sıcak, yakın temas oluyor. Biz de rahatsız oluyoruz, diğer insanlar da rahatsız oluyor bu kötü bir şey. Söylediğimiz zaman da şoförler tarafından olumsuz tepkilerle karşılaşıyoruz. ’Açamam, bakımlı değil’ tarzında. Bu da bizi zor duruma düşürüyor" ifadelerini kullandı.