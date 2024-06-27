Adana'da mezar taşlarına saldırı!

Yayınlanma: 27.06.2024 - 07:19

Güncelleme: 27.06.2024 - 07:19

Olay, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi.

Karslılar Mezarlığı'ndaki bazı mezarların taşlarının kırıldığını gören yurttaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, çok sayıda mezar taşının saldırı sonucu kırıldığını belirledi.

Polis, mezar taşlarına saldırıp, zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.