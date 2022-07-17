Adana'da 6 noktadaki orman yangınlarıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Adana'nın Feke ilçesinde, 15 Temmuz'da 6 noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Akkaya, Tenkerli ve İncirci mahallelerindeki ormanlık alanların 6 noktasında 15 Temmuz'da çıkan yangınlarla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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