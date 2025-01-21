Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 600 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:35

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 600 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.


Etiketler: #Adana #Operasyon #tütün

İlgili Haberler

İzmir merkezli yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İzmir merkezli yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu... Aralarında 'yılın iş adamı' da var: 5 kişiye tutuklama!

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonu... Aralarında 'yılın iş adamı' da var: 5 kişiye tutuklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler