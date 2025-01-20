İzmir merkezli yasadışı bahis operasyonu: 16 gözaltı
İzmir merkezli 6 ilde, jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, İzmir Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı bahis ve şans oyunları oynayanlara yönelik çalışma başlattı.
Banka ve telekomünikasyon şirketleriyle yapılan yazışmalar sonucu tespit edilen şüphelilerin 1 yıllık hesap hareketlerinin yaklaşık 378 milyon TL olduğu, paranın kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 17 Ocak'ta İzmir merkezli İstanbul, Aydın, Sakarya, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
16 şüpheli gözaltına alınınken, ev ve işyerlerindeki aramalarda 33 dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #İzmir #Yasadışı bahis #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler