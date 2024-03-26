Adana'da 64 ruhsatsız silah ele geçirildi: 9 tutuklama

Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 64 ruhsatsız silah ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:21
Adana'da 64 ruhsatsız silah ele geçirildi: 9 tutuklama
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 1 haftada ilçe genelinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi, cadde ve sokaklarda uygulama yaptı.

Bu kapsamda ruhsatsız 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 34 tabanca, ruhsatsız 27 av tüfeği, ruhsatsız 2 kurusıkı tabanca, 65 şarjör, 2 bin 735 dolu fişek, 2 çelik yelek, gümrük kaçağı bin 119 paket sigara, 82,5 litre içki ile 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi; çeşitli suçlardan aranan 318 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız silahlar ile yakalanan 9 şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan uygulamalarda 117 motosiklete toplam 1 milyon 765 bin 644 lira ceza kesildi, 62'si trafikten menedildi. Ekipler, kavşak ve bulvarlarda cam silip, dilenerek sürücülere rahatsızlık verdiği belirlenen 36 kişiye de işlem uyguladı. 


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