Adana'da yüzlerce at ve eşek eti kemiği bulundu

Adana'da sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu. Yurttaşlar duruma isyan etti.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:59
Adana'da yüzlerce at ve eşek eti kemiği bulundu
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Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu.

At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

ÇEVREYE KÖTÜ KOKU YAYILDI

Çevreye kötü koku yayılması üzerine yurttaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

"HER ZAMAN YAŞIYORUZ"

Çevrede oturan yurttaşlar duruma isyan etti. Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.


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