Adana’da 7 yaşındaki Cumali’den haber alınamıyor: Arama çalışmaları devam ediyor
Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi bir ailenin 7 yaşındaki oğlu Cumali Tim, sabah saatlerinde çadırdan ayrıldıktan sonra kayboldu. Jandarma, AFAD ve sualtı arama ekipleri, dron ve iz takip köpeğiyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin oğlu Cumali Tim (7), dün sabah saatlerinde kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Cumali’nin bulunması için bölgede arama çalışması başlattı.
Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde, tarım işçisi ailenin oğlu Cumali Tim’den, dün sabah saatlerinde çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İçiler Tim’i bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 55 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Tim’i aradı. Bölgedeki arama çalışmasının sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bir an önce Beşiktaş'tan gönderin'
- Mahir Polat için yeni karar!
- Müdür velileri sendikadan kaçırdı!
- 'Trump 'Erdoğan'ı severim' dedikten sonra...'
- AKP'li isimden kadın başkana çirkin sözler!
- 'Milletin malına mülküne çökenler...'
- Silivri'ye gece yarısı operasyonu!
- O işletme mühürlendi
- Özgür Özel'den miting çağrısı!
- Fenerbahçe'ye kötü haber!