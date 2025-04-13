Adana’da 7 yaşındaki Cumali’den haber alınamıyor: Arama çalışmaları devam ediyor

Yayınlanma: 13.04.2025 - 14:30

Güncelleme: 13.04.2025 - 14:30

Adana’nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin oğlu Cumali Tim (7), dün sabah saatlerinde kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Cumali’nin bulunması için bölgede arama çalışması başlattı.

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde, tarım işçisi ailenin oğlu Cumali Tim’den, dün sabah saatlerinde çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İçiler Tim’i bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. 55 personelin katıldığı çalışmada, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ekipleri de sulama kanalında Tim’i aradı. Bölgedeki arama çalışmasının sürdüğü bildirildi.