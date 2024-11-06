Adana'da 73 ruhsatsız silah ele geçirildi: 45 tutuklama

Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:57

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:58

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim-3 Kasım'da ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve taşıtı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 28 av tüfeği, 5'i kurusıkı olmak üzere 45 tabanca ile 13 bin 716 uyuşturucu hap ve 6 hassas terazi bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 45 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 277 kişiyi de yakaladı.