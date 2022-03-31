Adana'da 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da kaçak üretilen 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Sarıçam ilçesindeki bir bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisinin izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
İlgili Haberler
- Adana’da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
- Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
- Adana’da festivaller bitmiyor
Video Haberler
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
- Uzmanlardan 'Çöl tozu' uyarısı
- İstanbul'da araçlarda çıkan yangın söndürüldü
- Sedat Peker ortaya çıktı: Eşi Özge Peker paylaştı
- Panelvan minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü
- 'Kimsenin sözüne inanmıyoruz'
- Sultanbeyli’de araç kanala uçtu: 1 yaralı
- Yurtta çıkan kavgada 7 öğrenci yaralandı
- 'Öğretmenini tokatla'nın iç yüzü
En Çok Okunan Haberler
- James Webb Uzay Teleskobu, 'metan gazı' arayacak
- Gözdeki kızarıklığa dikkat!
- Kütahya'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
- Tek bacağıyla yüzlerce kilometre bisiklet sürüyor
- Bipolar kişileri 'damgalamak' hayatlarını etkiliyor
- Ramazan'da bağışıklığı artıran 11 besin önerisi
- 'Endometriozis' hastalığına 'erken teşhis' uyarısı
- TikTok, 'izleme geçmişi' özelliğini test ediyor
- Anne adaylarına 'oruç' uyarısı
- Su fiyatlarındaki artış başka arayışlara yönlendirdi