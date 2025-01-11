Adana'da akıl almaz dolandırıcılık: 'Zemzem suyu'na çeşme suyu ekleyip satmışlar!
Zemzem ile çeşme suyunu karıştırıp, elde ettiği sahte zemzem sularını tüm illere gönderdiği tespit edilen Mehmet Bilal Ç. yakalandı. Şahıs, ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım" dedi.
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