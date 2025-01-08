Mersin'de sosyal medya üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık!
Sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek, yurttaşları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şahsın sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek, ağına düşürdüğü yurttaşları dolandırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.
Şüphenin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreste arama yapan ekipler, 3 cep telefonu ile 3 sim karta el koydu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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