Adana'da akıntıya kapılan çocuktan acı haber geldi!

Adana'da sulama kanalında akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Bedir'in cesedi, arama çalışmaları sonucu bulundu.

Adana'da akıntıya kapılan çocuktan acı haber geldi!
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:04

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde, dün, kardeşiyle girdiği DSİ'ye ait sulama kanalında kapıldığı akıntıda kaybolan Yusuf Bedir'i (14) bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye uyruklu kardeşler Yusuf Bedir ve Ahmet Bedir (13), Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde girdikleri DSİ'ye ait sulama kanalında akıntıya kapılmıştı.

Olay yerinden geçerken çevredekilerin yardım istediği İsa Aslan (32) girdiği sulama kanalından Ahmet Bedir'i kurtarmış, Yusuf Bedir ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.


Etiketler: #Adana #Çocuk #akıntı #boğulma

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