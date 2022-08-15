Adana'da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti
Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden yurttaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı’nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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