Adana'da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti

Adana’da arabada unutulan 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

İHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:01
Adana'da arabada unutulan bebek hayatını kaybetti
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Olay, Seyhan ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, boş bir arazide aracın içerisinde bebek olduğunu fark eden yurttaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içerisini açtığında 3 yaşındaki Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı’nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme polisinin çalışmalarından sonra bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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