Adana'da aralarında tartışma çıkan kadınla erkek arkadaşı birbirlerini bıçakladı

07 Aralık 2021 Salı, 07:59

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, bir kadın ve erkek arasında bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada S.O (34) ve erkek arkadaşı K.K'nin (34) tartıştıkları sırada çıkan arbedede birbirlerini bıçakla yaraladıklarını belirledi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan S.O, Yüreğir Devlet Hastanesine, K.K ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.