Adana'da görüldü: Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

25 Kasım 2021 Perşembe, 00:00

Mavi dil hastalığı, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahallenin karantinaya alınması sonrası yeniden gündeme geldi.

Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

"Blue tongue" olarak da bilinen, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kan emen sinekle bulaşan ‘mavi dil’ hastalığı hayvan sahiplerini endişelendiriyor.

Peki mavi dil hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavisi...

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da 'Blue tongue', Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

Mavi dil (BT), koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının ve develerinin çoğu türü gibi yabani ve evcil geviş getirenleri etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.

Mavi dil virüsü (BTV) ile enfeksiyon, hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getirenlerin bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir.

Culicoides cinsindeki sadece birkaç türün böcek vektörü, viraemik hayvanlarla beslenerek enfekte olmuş duyarlı geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü (BTV) iletir.

MAVİ DİL NASIL BULAŞIR?

Hastalığın direkt yolla bulaşmadığı kabul edilmektedir. Bulaşma sadece Culicoides cinsi sineklerle olmaktadır. Culicoides cinsi sinekler biyolojik vektörler olup, enfekte bir hayvandan kan emerek virusu almalarının ardından 7 gün içinde virusu vücutlarında yeterli miktarda üretip bir başka hayvanı enfekte edebilecek hale gelmektedirler.

MAVİ DİL HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?