Adana'da görüldü: Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki iki mahallenin mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alınmasının ardından yurttaşlar, arama motorlarında "Mavi dil hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 'Blue tongue' olarak da bilinen mavi dil hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? İşte detaylar...
Mavi dil hastalığı, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahallenin karantinaya alınması sonrası yeniden gündeme geldi.
Yumurtalık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Asmalı ve Gölovası mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.
"Blue tongue" olarak da bilinen, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kan emen sinekle bulaşan ‘mavi dil’ hastalığı hayvan sahiplerini endişelendiriyor.
Peki mavi dil hastalığı nedir? İşte belirtileri ve tedavisi...
MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?
Mavi dil ya da 'Blue tongue', Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.
Mavi dil (BT), koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının ve develerinin çoğu türü gibi yabani ve evcil geviş getirenleri etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır.
Mavi dil virüsü (BTV) ile enfeksiyon, hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getirenlerin bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir.
Culicoides cinsindeki sadece birkaç türün böcek vektörü, viraemik hayvanlarla beslenerek enfekte olmuş duyarlı geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü (BTV) iletir.
MAVİ DİL NASIL BULAŞIR?
Hastalığın direkt yolla bulaşmadığı kabul edilmektedir. Bulaşma sadece Culicoides cinsi sineklerle olmaktadır. Culicoides cinsi sinekler biyolojik vektörler olup, enfekte bir hayvandan kan emerek virusu almalarının ardından 7 gün içinde virusu vücutlarında yeterli miktarda üretip bir başka hayvanı enfekte edebilecek hale gelmektedirler.
MAVİ DİL HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
- Yüksek ateş.
- Fazla miktarda tükrük salgısı ve salya akıntısı,
- Önce şeffaf seröz sonra irinli mukoprulent burun akıntısı,
- Solunum güçlüğü ve kesik kesik nefes alma,
- Ağız, dudaklar, yüz, göz kapakları ve kulaklarda ödeme doğru gelişen hiperemi ve konjesyon
- Ağız mukozasında ülserasyon ve nekrozlar,
- Dil, hiperemik ve ödematöz, hastalığın ilerleyen basamaklarındaysa siyanotik (mavi), şişmiş ve bazen de ağızdan dışarı sarkmış görülebilir,
- Tırnakların koroner bandında hiperemi sonucu kırmızılaşma,
- Hiperemi, kasıklar, perineum ve koltuk altlarına yayılabilir,
- Ayaklarda görülen pododermatitis ve myositis topallığa yol açabilir,
- Ciddi durumlarda Torticollis,
- Yavru atma ve malforme kuzu doğumları,
- Pneumonia komplikasyonları
- Zayıflama
- 8-10 gün içinde ölüm veya kıllarda dökülme (alopecia), kısırlık ve büyüme geriliği ile seyreden uzun bir nekaat dönemi ile iyileşme.
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