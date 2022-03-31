Adana'da asfalt çöktü: Yol ulaşıma kapatıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı.

İHA
31 Mart 2022 Perşembe, 09:02
Adana'da asfalt çöktü: Yol ulaşıma kapatıldı
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Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi.

Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.

Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.



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