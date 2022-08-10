Adana'da balık avlarken çaya düşen HSK Şube Müdürü İmir hayatını kaybetti
Adana'nın Pozantı ilçesinde, balık avlarken Çakıt Çayı'na düşerek hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürü Musa İmir'in cenazesi toprağa verildi.
Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçen çayda kardeşiyle balık avlayan Musa İmir, dengesini yitirerek suya düştü.
İmir'in suya düşmesi üzerine kardeşi, yakındaki bir kişinin cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
İmir'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Buradaki otopsi işlemlerinin ardından İmir'in cenazesi, Aladağ ilçesi Eğner Mahallesi'nde toprağa verildi.
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