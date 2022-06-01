Adana'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:05

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde S.G. (30) ile R.İ. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada R.İ. ve S.G. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla S.G. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, R.İ. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan S.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hafif yaralanan R.İ. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.