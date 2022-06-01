Adana'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Adana'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

AA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:05
Adana'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde S.G. (30) ile R.İ. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada R.İ. ve S.G. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla S.G. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, R.İ. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan S.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hafif yaralanan R.İ. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Adana bıçaklı kavga kavga polis yaralı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler