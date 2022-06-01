Adana'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Adana'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde S.G. (30) ile R.İ. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada R.İ. ve S.G. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla S.G. Seyhan Devlet Hastanesi'ne, R.İ. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan S.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Hafif yaralanan R.İ. ise tedavisinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Video Haberler
- İstanbul Pendik'te patenlilerin tehlikeli yolculuğu
- Freni patlayan otomobil 'akaryakıt istasyonuna' girdi
- Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme
- Kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı!
- Et ve Süt Kurumu toplantısını terk ettiler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Özbek tarih verdi... 'Cuma günü açıklayacağım'
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'