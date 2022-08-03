Adana'da bin 500 litre 'sahte içki' ele geçirildi
Adana’da polis yaptığı operasyonda bin 500 litre sahte içki, 15 bin 790 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, Adana genelinde 6 farklı adrese baskın yaptı.
BİN 500 LİTRE SAHTE İÇKİ
Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 15 bin 790 paket sigara ve bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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