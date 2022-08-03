Adana'da bin 500 litre 'sahte içki' ele geçirildi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:09

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma çerçevesinde, Adana genelinde 6 farklı adrese baskın yaptı.

BİN 500 LİTRE SAHTE İÇKİ

Adreslerde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 15 bin 790 paket sigara ve bin 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.