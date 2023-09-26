Adana’da bir baba, erkek bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darp etti
Adana’da bir baba, markette 14 aylık bebeğini taciz ettiğini öne sürdüğü yaşlı adamı darp etti. Babanın yaşlı adamı darp ettiği anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Adana'da bir markette yaşandı.
İddiaya göre baba, 14 aylık bebeğiyle markete alışveriş yapmaya gitti. Bu sırada markete gelen yaşlı bir adam, bebeğin özel bölgelerine dokundu. Bunu gören baba, yaşlı adamın bebeğini taciz ettiğini öne sürerek, onu darp etmeye başladı.
Babanın yumruk ve tokatlı saldırısına uğrayan adamın daha fazla darp edilmesinin önüne market sahibi geçti.
BIÇAK ÇEKTİ İDDİASI
Yaşlı adamı market sahibi dışarı çıkardı. Bu sırada baba ise marketten eline aldığı bir cisimle yaşlı adamın arkasından gitti. Yaşananlar anbean görüntülendi. Kameranın görmediği noktada ise iddialara göre şahıs, babaya bıçak çekti. Kavga market çalışanının araya girmesiyle son buldu.
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