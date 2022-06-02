Adana'da bir barda silahlı kavga: 1 yaralı
Adana'da barda çıkan kavgada Cumali G., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
Olay, 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir barda meydana geldi. Barda eğlenen Cumali G., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi, belindeki tabancayı çekerek Cumali G.'ye kurşun yağdırdı.
Cumali G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Bar çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Cumali G., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
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