Adana’da bir haftada 121 ruhsatsız silah ele geçirildi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:24

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:24

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşın can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla şehrin bir çok yerinde uygulama yapıldı. Polisin 30 Ekim - 05 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uygulamada, 450 şahıs yakalanırken, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 20 çalıntı motosiklet, 95 ruhsatsız tabanca,12 kuru sıkı tabanca, 14 ruhsatsız tüfek ve 972 fişek ele geçirilirken, 38 şahıs hırsızlık suçundan tutuklandı. 7 iş yerine yasa dışı kumar suçundan yasal işlem yapıldı.

Ayrıca 1 şahsa adli işlem yapılırken 145 şahsa da 89 bin 465 TL idari para cezası kesildi.