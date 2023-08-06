Esenyurt'taki vahşetin ardından... CHP'li Ednan Arslan: İktidar bireysel silahlanmayı körüklüyor

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 03:00

İstanbul’da geçen hafta Esenyurt’taki bir tekel bayisinde iki kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı olayında bireysel silahlanmanın gündem olması üzerine CHP PM üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, konuyu Meclis’e taşıdı.

‘SİLAHLANMA ARTTI’

CHP’li Arslan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi verdi. Arslan, “Ülkemizde bireysel silahlanma 2018’den sonra yüzde 100’ün üzerinde artmış, enflasyon, geçim sıkıntısı, pahalılık, yolsuzluk gibi önemli ekonomik ve sosyal sorunlarımızın yanı sıra güncel ve toplumsal sorunlarımızdan biri haline geldi” ifadelerini kullandı.

(Ednan Arslan)

Son günlerde sıkça haber konusu olan şiddet olaylarına dikkat çeken Arslan, şunları söyledi: “Nedenler arasında kamu otoritesinin zayıflaması ve adalete inancın azalması ön plana çıkmaktadır. Kadınlar, gençler, yaşlılar, sağlık çalışanları, ev sahibi, kiracı derken toplumun hemen her kesiminden bireyler, bireysel silahlanma nedeniyle tehdit altındadır.”

“Bireysel silahlanmanın şiddet olaylarını artırmakta olduğu açıkça görülmektedir” diyen CHP’li Arslan, “İktidar bireysel silahlanmayı engellemek yerine daha da körüklemektedir. Acilen gerekli düzenlemeler ile bireysel silahlanmadaki artışın önüne geçilmelidir” diye konuştu.