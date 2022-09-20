Otelin havuzunda kalp krizi geçiren Orkun, boğuldu

20 Eylül 2022 Salı, 12:50

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde kaldığı otelde kimsenin olmadığı havuza yüzmek için giren Orkun Songürer, rahatsızlandı. Bir süre sonra Songürer’in havuzda hareketsiz yattığını gören görevlinin ihbarı üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'KALP KRİZİ' GEÇİRMİŞ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Orkun Songürer’in boğulduğu saptandı.

Orkun Songürer’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.